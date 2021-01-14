ВАДА разочаровано решением CAS по делу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разочаровано выводами Спортивного арбитражного суда (CAS), который сегодня опубликовал мотивировочную часть решения по делу ВАДА против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как заявил президент ВАДА Витольд Банька, CAS не согласился со всеми предлагаемыми организацией санкциями в отношении российского спорта.

«Полная мотивировочная часть решения CAS наглядно показывает, что ВАДА успешно доказало свою правоту и разоблачило наглые попытки российских властей манипулировать данными из московской лаборатории, чтобы помешать нашим расследованиям, — цитирует Баньку пресс-служба ВАДА. — Мы удовлетворены тем, что это знаменательное решение также поддерживает прочную следственную и правовую базу, созданную ВАДА в последние годы для антидопинговой системы. Однако мы по-прежнему разочарованы тем, что CAS не согласился со всеми предлагаемыми нами последствиями, которые, по нашему мнению, были справедливы по отношению к характеру преступлений российских властей, которые стремились скрыть детали своей институциональной схемы допинга».

Напомним, CAS опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Текст мотивировочной части решения суда занимает 186 страниц. Арбитры пришли к выводу, что установить точное количество спорстменов и официальных лиц, нарушивших антидопинговые правила, невозможно.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.