ВАДА проведет аудит РУСАДА, как только позволит ситуация с безопасностью

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово провести аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА), как только позволит ситуация с безопасностью.

«Как уже отмечалось, для оценки критериев восстановления, установленных CAS в решении от декабря 2020 года, WADA необходимо провести очный аудит РУСАДА. WADA обязуется провести такой аудит, как только позволит ситуация с безопасностью», — цитирует РИА Новости пресс-службу ВАДА.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что после изменения законодательства РУСАДА выйдет из судебного процесса с ВАДА, после чего будет произведен аудит РУСАДА. Между сторонами есть соответствующая договоренность, далее будет восстановлен полноценный статус РУСАДА.

В апреле 2025-го сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует рассмотреть иск ВАДА к РУСАДА в сентябре этого года. В марте в ВАДА заявляли об отсутствии обновлений в процессе восстановления полноценного статуса РУСАДА.