ВАДА прокомментировало слова Колобкова о полном восстановлении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало заявление министра спорта РФ Павла Колобкова о полном восстановлении статуса РУСАДА. В ВАДА подчеркнули, что продолжают работу над организацией качественной антидопинговой работы в России.

– В сентябре 2018 года исполнительный комитет ВАДА принял решение восстановить РУСАДА в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом при соблюдении строгих условий, – приводит РИА Новости слова заявления ВАДА. – С тех пор ВАДА активно работает с российскими властями, чтобы обеспечить соблюдение этих условий во благо чистого спорта. На данный момент этот процесс еще продолжается.

С ноября 2015 года ВАДА и его партнеры очень усердно работают над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России, которая обеспечит защиту чистых спортсменов внутри и за пределами страны.