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ВАДА призывает дождаться расследования по фальсификациям данных Московской лаборатории

20:02

ВАДА призывает не спешить с выводами по поводу возможных фальсификаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее сообщалось, что эксперты ВАДА изучили 24 терабайта данных лаборатории и обнаружили признаки манипуляций. Об этом заявило радио RFI со ссылкой на главу ВАДА Крэйга Риди.

— Я не помню точных слов, которые он использовал в каждом интервью, что-то могло быть неправильно переведено, — приводит РБК слова менеджера ВАДА по коммуникациям Джеймса Фитцджеральда. — Я могу вам сказать, что в связи с несоответствиями, обнаруженными ВАДА в лабораторных данных, сэр Крейг считает необходимым подождать результаты отчета экспертов.

В сентябре ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА кодексу из-за возможных фальсификаций в базе данных Московской лаборатории, переданной в расположение экспертов ВАДА.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5dcae1589a7947ef37133918?ruid=uUjlA11eMQ56UMmbAwSWAg==

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




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