ВАДА призывает дождаться расследования по фальсификациям данных Московской лаборатории

ВАДА призывает не спешить с выводами по поводу возможных фальсификаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее сообщалось, что эксперты ВАДА изучили 24 терабайта данных лаборатории и обнаружили признаки манипуляций. Об этом заявило радио RFI со ссылкой на главу ВАДА Крэйга Риди.

— Я не помню точных слов, которые он использовал в каждом интервью, что-то могло быть неправильно переведено, — приводит РБК слова менеджера ВАДА по коммуникациям Джеймса Фитцджеральда. — Я могу вам сказать, что в связи с несоответствиями, обнаруженными ВАДА в лабораторных данных, сэр Крейг считает необходимым подождать результаты отчета экспертов.

В сентябре ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА кодексу из-за возможных фальсификаций в базе данных Московской лаборатории, переданной в расположение экспертов ВАДА.