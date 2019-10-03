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ВАДА приостановило аккредитацию афинской антидопинговой лаборатории

22:14
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Всемирное антидопинговое агентство приостановило действие аккредитации антидопинговой лаборатории в Афинах, сообщает официальный сайт организации.

Срок отстранения лаборатории может составить до шести месяцев. Решение принято в связи с нарушениями международных стандартов для антидопинговых лабораторий, в частности отсутствием институциональной поддержки и инвестиций.

Лаборатории запрещено проводить какие-либо антидопинговые мероприятия, включая забор анализов. Если по истечении шести месяцев она не будет соответствовать стандартам, отстранение может быть продлено.

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