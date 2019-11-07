ВАДА потратило порядка 8 миллионов долларов на расследования в отношении России

Стало известно, сколько Всемирное антидопинговое агентстве (ВАДА) потратило на расследования в отношении России. Сумма поставила порядка 8 миллионов долларов.

— Думаю, что это около 8 миллионов, начиная от первого расследования, — цитирует «РИА Новости» генерального директора организации Оливье Ниггли.

Сегодня, 7 ноября, президентом ВАДА был выбран поляк Витольд Банька. Его срок полномочий начнется с 1 января 2020 года. Он сменит во главе организации британца Крэйга Риди, который возглавлял агентство с 2013 года.