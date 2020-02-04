ВАДА попросило суд сделать слушания по РУСАДА открытыми

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) о проведении публичного слушания по разрешению спора, связанного с делом о несоблюдении требований против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на официальном сайте организации.

- Расследования ВАДА в отношении России и последний случай несоблюдения вызвали огромный интерес во всем мире, — отметил генеральный директор организации Оливье Ниггли. - По мнению ВАДА и многих заинтересованных сторон, этот спор в CAS должен проходить на открытом слушании, чтобы все были в курсе процесса и выслушали аргументы.

9 января ВАДА уведомило Спортивный арбитражный суд в Лозанне о споре с РУСАДА, поскольку российское агентство не согласилось с лишением статуса соответствия международному кодексу. К процессу также присоединились международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты, десятки российских спортсменов и другие организации, чьи интересы затрагивает решение ВАДА.