ВАДА подтвердило открытие дела в отношении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), информирует Reuters. Сегодня на заседании исполкома ВАДА в Токио был рассмотрен отчет комитета по соответствию.

— Исполком был проинформирован о том, что расследование несоответствий в данных Московской лаборатории привело к официальному открытию дела против РУСАДА 17 сентября 2019 года, — отмечается в заявлении ВАДА.

Напомним, Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Российской стороне предоставлено три недели на объяснение информации о возможных манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.