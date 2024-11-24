Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

24 ноября, 23:59

ВАДА подало иск в суд на USADA за клевету

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подает в суд на Антидопинговое агентство США (USADA), сообщает журнал Sportschau.

По информации источника, ВАДА обвинило USADA в клевете. Иск связан с заявлениями Антидопингового агентства США по делу китайских пловцов, проваливших допинг-тесты.

В апреле этого года газета The New York Times сообщила, что ВАДА оправдало 23 китайских пловца с положительными тестами на допинг перед Олимпийскими играми в Токио. USADA обвинила ВАДА и Международную федерацию плавания в сокрытии факта возможного нарушения китайскими пловцами антидопинговых правил. При этом власти США поддержали претензии USADA.

ВАДА
Читайте также
СМИ сообщили об аресте фигуранта дела о поставках «Калашникову» бракованных деталей
Под Саратовом задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

USADA обвинило РУСАДА в раздувании статистики тестирований

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости