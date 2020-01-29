ВАДА планирует изменения в антидопинговом кодексе

Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что всемирный антидопинговый кодекс в новой редакции подвергнется изменениям. Новая редакция вступит в силу 1 января 2021 года.

— ВАДА и набсовет должны посмотреть, чтобы всем было комфортно с базовыми моментами. Изменения там некоторые предполагаются, по крайне мере, в проекте, который я видел. Дальше уже будем иметь дискуссию, чтобы все было уместно, — цитирует «РИА Новости» Ивлева.