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ВАДА планирует изменения в антидопинговом кодексе

12:28

Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что всемирный антидопинговый кодекс в новой редакции подвергнется изменениям. Новая редакция вступит в силу 1 января 2021 года.

— ВАДА и набсовет должны посмотреть, чтобы всем было комфортно с базовыми моментами. Изменения там некоторые предполагаются, по крайне мере, в проекте, который я видел. Дальше уже будем иметь дискуссию, чтобы все было уместно, — цитирует «РИА Новости» Ивлева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200129/1564004487.html

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