ВАДА передало данные о манипуляции с российскими пробами 27 международным федерациям и одному оргкомитету

Отдел расследований ВАДА завершил разбирательство по делу о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов, хранившимися в Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщает пресс-служба ВАДА, выявлены манипуляции с данными 145 атлетов.

Результаты расследования переданы 28 организациям. Из них 27 — международные спортивные федерации и один оргкомитет крупного турнира.

Передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории была одним из основных условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства. Российская сторона передала базу данных в начале 2019 года, ВАДА усмотрела в ней манипуляции.

На основании манипуляций исполком ВАДА 9 декабря 2019 года проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия и введение санкций в отношении России, включая лишение спортсменов права выступать на крупных турнирах под своим флагом.