ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

ВАДА дало официальный ответ на заявление Следственного комитета РФ о причастности Григория Родченкова к изменению базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее СК РФ заявил, что получил доказательства вмешательства бывшего главы лаборатории в электронную базу LIMS из другой страны. Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию ВАДА и в отчете отдела расследований ВАДА», — приводит «РИА Новости» заявление агентства.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.