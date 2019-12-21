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ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

18:27
ВАДА: 9 декабря исполком утвердил санкции против России. Фото AFP
ВАДА: 9 декабря исполком утвердил санкции против России. Фото AFP

ВАДА дало официальный ответ на заявление Следственного комитета РФ о причастности Григория Родченкова к изменению базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее СК РФ заявил, что получил доказательства вмешательства бывшего главы лаборатории в электронную базу LIMS из другой страны. Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Григорий Родченков.Следственный комитет нашел доказательства вмешательства Родченкова в базу данных

«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию ВАДА и в отчете отдела расследований ВАДА», — приводит «РИА Новости» заявление агентства.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191221/1562681614.html

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