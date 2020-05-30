ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на заявление президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Ранее Поздняков обвинил организацию в предвзятости по отношению к российским спортсменам и заявил, что ВАДА стремится «взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом».

— ВАДА абсолютно уверенно в надежности и независимости всех своих процессов. В каждом расследовании ВАДА действует исключительно тщательно и независимо, — приводит слова пресс-службы ВАДА Inside the Games. — В делах РУСАДА независимый комитет по соответствию представляет собственные рекомендации исполкому ВАДА, в состав которого входят представители спортивного движения и правительства. В случае РУСАДА было принято единогласное решение. И в конечном итоге решения принимает Спортивный арбитражный суд CAS, а не ВАДА.