ВАДА отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу РУСАДА, сообщает пресс-служба организации. ВАДА официально уведомила суд о споре с РУСАДА о санкциях.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

РУСАДА не было согласно с санкциями ВАДА и обратилось в CAS.

В соответствии со статьей Всемирного антидопингового кодекса, третья сторона может подать заявку на вмешательство в дело в течение 10 дней. Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что комитет выступит третьей стороной.

ВАДА в разбирательствах будет представлена юристами Россом Венцелем и Николасом Збинденом из швейцарской фирмыKellerhals Carrard, которые уже имеют опыт в успешном рассмотрении дел о допинге, в том числе против российских спортсменов.