Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

ВАДА отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

23:19
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Фото AFP
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Фото AFP
Теги:

ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу РУСАДА, сообщает пресс-служба организации. ВАДА официально уведомила суд о споре с РУСАДА о санкциях.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Станислав Поздняков.Какие ваши доCASательства?

РУСАДА не было согласно с санкциями ВАДА и обратилось в CAS.

В соответствии со статьей Всемирного антидопингового кодекса, третья сторона может подать заявку на вмешательство в дело в течение 10 дней. Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что комитет выступит третьей стороной.

ВАДА в разбирательствах будет представлена юристами Россом Венцелем и Николасом Збинденом из швейцарской фирмыKellerhals Carrard, которые уже имеют опыт в успешном рассмотрении дел о допинге, в том числе против российских спортсменов.

Опрос

проголосовало: 36424
Все опросы
ВАДА забанило Россию на 4 года. Вы верите, что это конец истории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир