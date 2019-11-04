ВАДА отправило на рассмотрение 47 допинговых дел российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство отправило 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации, сообщает официальный сайт организации.

Эти дела основаны на данных московской антидопинговой лаборатории, которых не коснулись предполагаемые изменения в 2019 году. Теперь международные спортивные организации должны рассмотреть дела и наказать виновных в случае необходимости.

Исполком Всемирного антидопингового агентства рассчитывает вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства до конца 2019 года. Исполком ВАДА сможет вынести решение по РУСАДА после получения соответствующей рекомендации комитета по соответствию. Рекомендация будет опираться на отчет следователей организации, которые сейчас изучают объяснения российской стороны появлению изменений в базе данных московской лаборатории.