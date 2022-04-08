ВАДА отказалось признавать решение итальянского суда по «делу Швацера»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет отменять решение о наказании итальянского ходока Алекса Швацера, несмотря на то, что гражданский суд города Больцано признал этого спортсмена невиновным.

В феврале 2021 года судья Вальтер Пелино установил, что положительная проба Швацера на стероиды могла быть подделана. Концентрация ДНК в образце, сданном 1 января 2016 года, оказалась так высока, чтобы это невозможно физиологически. Кроме того, антидопинговые организации по непонятным причинам утилизировали положительную пробу и сделали невозможным ее повторное изучение.

Вердикт суда поставил вопрос о пересмотре решения о восьмилетней дисквалификации Алекса. Но вместо этого ВАДА заказал исследование в Лозаннском университете, где трудились целый год и пришли к выводу, что «сценарий манипуляции, предложенный судьей Пелино, совершенно неправдоподобен и нет никаких научных доказательств, подтверждающих подмену пробы». На этом основание дело 37-летнего атлета пересматриваться не будет.

Напомним, что именно в Лозаннском университете изучали возможность нелегального вскрытия допинг-проб, якобы имевшее место на Олимпиаде в Сочи. Швейцарские ученые тогда также поддержали версию ВАДА и МОК.