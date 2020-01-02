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ВАДА опубликовало список запрещенных веществ. Версия-2020

18:38
ВАДА. Фото Twitter.
ВАДА. Фото Twitter.
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Всемирное антидопинговое агентство опубликовало список запрещенных веществ на 2020 год. Первоначальный список был составлен 30 сентября 2019 года, но теперь он официально утвержден, сообщает пресс-служба ВАДА.

В список входят вещества, медикаменты и медицинские процедуры, которые запрещены для использования для профессиональных спортсменов. В него попали субстанции, которые подходят под один из трех пунктов:

1. Улучшение спортивных показателей;

2. Представляет потенциальный риск для здоровья спортсменов;

3. Нарушает спортивный дух.

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