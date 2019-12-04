ВАДА опубликовало пересмотренный стандарт по тестированию и расследованиям

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на официальном сайте опубликовало пересмотренный Международный стандарт по тестированию и расследованиям. Изменения позволят сократить время, которое спортсмены проводят на станциях допинг-контроля, и поможет экономить ресурсы антидопинговых организаций.

Изменения связаны с тем, что образец мочи спортсмена должен соответствовать удельному весу для анализа. При этом, необходимый объем останется на уровне 90 мл.

Отмечается, что если спортсмен сдает более 150 мл, то минимальный удельный вес образца будет снижен с помощью специального прибора до показателя 1,003 и выше. Ранее этот показатель составлял 1,005 или выше. Если же спортсмен предоставит образец объемом от 90 до 150 мл, то удельный вес будет как и прежде — 1,005. В остальных случаях спортсменам придется сдавать анализы повторно, пока не будет достигнут необходимый удельный вес, который говорит об относительной плотности мочи и отражает фильтрующую функцию почек.