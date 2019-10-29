ВАДА объяснило задержку с принятием решения по России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу рассмотрения несоответствия между данными Московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.

— ВАДА может подтвердить, что агентство получило дополнительные ответы от российских властей на ряд подробных и технических вопросов, включая дополнительные пункты, поднятые Департаментом разведки и расследований ВАДА и независимыми судебными экспертами, в отношении данных, полученных ВАДА из Московской лаборатории в январе 2019 года, — говорится в заявлении. — Эти вопросы призваны дать возможность Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Министерству спорта России объяснить ряд несоответствий, обозначенных ВАДА решением от 17 сентября 2019 года.

В настоящее время ответы России оцениваются Департаментом разведки и расследований ВАДА и независимыми судебно-медицинскими экспертами, которые в надлежащее время сообщат результаты независимому комитету по рассмотрению соответствия, чтобы он мог принять решение о статусе РУСАДА.

Учитывая высокую техническую сложность этого исследования и объем оцениваемого материала, на данном этапе не может быть установлен фиксированный график принятия решения. Однако ожидается, что ВАДА сможет представить доклад до конца ноября. В этом случае Исполком ВАДА под председательством президента Крейга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года, соберется как можно скорее, чтобы обсудить любую рекомендацию Комитета по соответствию.

ВАДА продолжает активно и оперативно заниматься этим вопросом, обеспечивая при этом соблюдение надлежащей правовой процедуры.

ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрениями в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в организацию в начале 2019 года.

У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных.

Письмо с ответами было отправлено в ВАДА 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Эксперты ВАДА должны были рассмотреть ответы 23 октября, но встречу перенесли на неопределенный срок.