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ВАДА обратится в CAS по делу РУСАДА до конца недели

22:02

ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу РУСАДА до конца недели, сообщает AFP.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

РУСАДА не было согласно с санкциями ВАДА. Теперь дело отправлено в CAS.

Ранее представитель МОК Марк Адамс заявил, что организация не собирается рассматривать вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио до окончательного решения в CAS.

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