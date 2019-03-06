ВАДА обработало 24 терабайта данных из Московской антидопинговой лаборатории

ВАДА обработало 24 терабайта данных, извлеченных из Московской антидопинговой лаборатории в январе, сообщается на официальном сайте организации. Теперь эксперты агентства собираются проверить их достоверность.

- Длительный процесс загрузки приблизительно 24 терабайт информации, ее криминалистической индексации и сопряжения с различными приборами, серверами, жесткими дисками, компьютерами и другим электронным оборудованием из лаборатории завершен, - сообщается на официальном сайте ВАДА. - Теперь эксперты агентства при поддержке внешних судебно-медицинских специалистов смогут начать более детальную оценку данных, чтобы проверить их полноту и достоверность. Весь процесс загрузки и аутентификации может занять два-три месяца.

- По сути мы виртуально воссоздали Московскую лабораторию, - сказал директор отдела разведки и расследований ВАДА Гюнтер Янгер в интервью пресс-службе организации. - Эти данные имеют решающее значение для возбуждения дел против обманщиков и снятия обвинений с чистых спортсменов. Как только мы убедимся в достоверности данных, то сможем перейти к следующему этапу и оказать поддержку различным спортивным и другим антидопинговым организациям в возбуждении дел против тех, кто употреблял допинг.

Напомним, в январе ВАДА подтвердило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу организации. Теперь России предстоит до 30 июня 2019 года передать агентству допинг-пробы, хранящиеся в Московской антидопинговой лаборатории.

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