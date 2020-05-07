ВАДА обновило руководство для национальных организаций в период пандемии коронавируса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обновило руководство для национальных антидопинговых агентств в период пандемии коронавируса. Основное внимание в нем уделяется тестированию спорстменов.

— Руководство доработано, чтобы отразить эволюционирующую природу пандемии, ее влияние на программу тестирования и тот факт, что некоторые страны возвращаются к нормальной жизни из-за снятия ограничений. Документ охватывает ряд областей, концентрируясь на том, какие процедуры по сбору проб при проведении испытаний в течение этого периода должны применяться национальными организациями и их персоналом, — отмечено в сообщении.

— Мы даем четкое руководство, чтобы можно было поддерживать целостность системы, не подвергая опасности здоровье спортсменов или любого, кто с ними контактировал. Крайне важно, чтобы система могла вернуться к полной мощности как можно быстрее после снятия ограничений, — отметил президент ВАДА Витольд Банька.