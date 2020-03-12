ВАДА обеспокоено «законом Родченкова» и призывает сенат США обсудить проблему

ВАДА призвало сенат США рассмотреть опасности, с которыми связано принятие так называемого «закона Родченкова».

Закон, названный в честь информатора ВАДА по делу о допинге в России Григория Родченкова, предсматривает угловное наказание за нарушение антидопинговых правил. Так участие в допинговом сговоре грозит лишением свободы до 10 лет и штраф до 1 миллиона долларов.

«ВАДА будет продолжать работать с властями США для предоставления необходимой информации и разъяснения важных оговорок в отношении законопроекта, которые разделяют ряд других правительств, спортивных и антидопинговых организаций, — говорится на сайте ВАДА. — С этой целью ВАДА неоднократно обращалось к председателю комитета с просьбой о встрече, но до сих пор не получило ответа.

ВАДА поддерживает правительства в использовании их полномочий для защиты чистых спортсменов в борьбе с допингом, и «Закон Родченкова» не является исключением. В частности, ВАДА положительно оценивает предложенные меры для оказания помощи в борьбе с допингом путем обмена информацией между правоохранительными органами США и USADA и для защиты информаторов.

Однако некоторые другие важные элементы, если их примут без изменений, могут иметь последствия, которые нарушат признанную правовую антидопинговую структуру и подорвут способность ВАДА выполнять свою миссию в качестве всемирного антидопингового регулятора. ВАДА и многие другие организации, включая Совет Европы и МОК, обеспокоены данным вопросом".

— ВАДА призывает сенат США рассмотреть опасения по поводу «Закона Родченкова», — сказал президент ВАДА Витольд Банька. — Законопроект в его нынешней форме может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свод правил для всех спортсменов во всех вида спорта. Единообразие правил лежит в основе глобальной антидопинговой программы.

Вторым опасным следствием является то, что вместо помощи ВАДА и правоохранительным органам привлекать осведомителей, законопроект фактически ограничит возможность их использования из-за действия нескольких юрисдикций, что приведет к отказу от сделок. Это подорвет возможности расследований со стороны ВАДА и других антидопинговых организаций.

Третьим следствием может стать появление подобных локальных юрисдикций во всем мире и их неправомерное использование в иных целях, например, для дискриминации спортсменов определенной национальности. Это приведет к ответным действиям заинтересованных сторон и вызовет цепную реакцию.