ВАДА не установило сроков по расследованию в отношении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте выступила с заявлением в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В нем говорится, что для объяснения несоответствий в базе данных Московской лаборатории российской стороне предоставлено три недели. Как отмечается, точных сроков окончания расследования нет.

— После получения и анализа ответа отдел расследований ВАДА и независимые эксперты предоставят отчет комиссии по соответствию, которая примет решение о возможной рекомендации исполкому, — говорится в сообщении ВАДА. — Никаких точных сроков по этому вопросу не будет, так как процессс требует времени. Однако исполком уверяет, что ВАДА очень серьезно относится к этому вопросу и постарается его решить как можно быстрее.

Между тем процесс использования данных Московской лаборатории и других доказательств возможных нарушений продолжается. В 47 делах, ранее переданных международным федерациям, несоответствия в данных не обнаражено.

Напомним, Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.