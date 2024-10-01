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ВАДА не получила ежегодный взнос от России за 2023 год

Руслан Минаев
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что не получило ежегодный взнос от министерства спорта России.

«ВАДА не получило ежегодный взнос России за 2023 год», — цитирует РИА Новости Спорт пресс-службу ВАДА.

Ранее стало известно, что размер взноса России за 2023 год составляет 1 267 023 долларов.

По состоянию на начало сентября было выплачено 53 237 долларов. В 2024 году ВАДА должна получить от России выплаты взноса размером 1 335 860 долларов.

Источник: РИА
ВАДА
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