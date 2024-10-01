ВАДА не получила ежегодный взнос от России за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что не получило ежегодный взнос от министерства спорта России.

«ВАДА не получило ежегодный взнос России за 2023 год», — цитирует РИА Новости Спорт пресс-службу ВАДА.

Ранее стало известно, что размер взноса России за 2023 год составляет 1 267 023 долларов.

По состоянию на начало сентября было выплачено 53 237 долларов. В 2024 году ВАДА должна получить от России выплаты взноса размером 1 335 860 долларов.