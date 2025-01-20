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Сегодня, 12:59

ВАДА не будет подавать апелляцию в CAS по делу Свентек

Сергей Ярошенко
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу польской теннисистки Иги Свентек, сообщается на сайте оргнанизации.

«ВАДА провела полный анализ материалов дела, связанных с решением Международного агентства честности в теннисе (ITIA), которое она получило 29 ноября. Научные эксперты ВАДА подтвердили, что данный сценарий заражения мелатонином, представленный спортсменкой и принятый ITIA, является правдоподобным, нет никаких научных оснований для его оспаривания CAS», — говорится в заявлении организации.

Также в агентстве добавили, что внешний юрист, к которому обратилась организация, не нашел разумных обоснований для обращения в CAS.

28 ноября стало известно, что Свентек сдала положительный допинг-тест. В организме польки обнаружили триметазидин. По официальной версии, источником вещества послужило загрязненное лекарство. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности спортсменки.

Ига Свентек сдала положительный тест на&nbsp;триметазидин. Свентек оправдала свой допинг халатностью фармкомпании. Может ли это быть правдой?
Источник: ВАДА
Теннис
Ига Свентек
ВАДА
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