ВАДА назвало Антидопинговый комитет КНДР несоответствующим Антидопинговому кодексу

Исполком ВАДА признал Антидопинговый комитет КНДР несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает официальный сайт агентства. На заседании исполкома 20 сентября 2018 года Независисмый комитет по соответствию предложил признать северокорейский антидопинговый комитет несоответствующим кодексу, если за четыре месяца не будут устранены проблемы, связанные с реализацией программой тестирования.

21 января проблемы оставались нерешенными, после чего ВАДА уведомило Антидопинговый комитет КНДР о несоответствии. У северокорейской стороны был 21 день, чтобы оспорить данное решение.