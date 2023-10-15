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ВАДА наказало 222 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

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Глава ВАДА Витольд Банька на сессии МОК в Мумбаи заявил, что Всемирное антидопинговое агентство наказало 222 российских спортсменов, информирует ТАСС. По словам Баньки, еще по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются.

22 сентября пресс-служба ВАДА сообщила о наказании 218 российских спортсменов на основании данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

В&nbsp;ВАДА заявили, что РУСАДА по-прежнему не&nbsp;соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. ВАДА снова обвинило Россию в допинговом беспределе. Это уже традиция

В январе 2019-го данные московской лаборатории о проверках спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год были переданы ВАДА, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому. Во время судебного разбирательства CAS встал на сторону ВАДА, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.

Источник: ТАСС
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