ВАДА наказало 222 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

Глава ВАДА Витольд Банька на сессии МОК в Мумбаи заявил, что Всемирное антидопинговое агентство наказало 222 российских спортсменов, информирует ТАСС. По словам Баньки, еще по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются.

22 сентября пресс-служба ВАДА сообщила о наказании 218 российских спортсменов на основании данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

В январе 2019-го данные московской лаборатории о проверках спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год были переданы ВАДА, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому. Во время судебного разбирательства CAS встал на сторону ВАДА, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.