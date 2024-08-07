ВАДА наказало 253 российских спортсмена на основе данных базы LIMS

ВАДА вынесло обвинительные приговоры 253 спортсменам из России после перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет организации за 2023 год.

Отмечается, что еще 32 атлетам были предъявлены обвинения, а по 94 делам продолжаются расследования. При этом ВАДА считает, что расследование в рамках операции LIMS продолжает быть «успешным».

В январе 2019 года эксперты ВАДА получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории, после чего Россию обвинили в манипулировании данными базы. Исполком ВАДА в декабре этого же года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. 17 декабря 2020 года CAS смягчил санкции ВАДА и сократил отстранение до двух лет.