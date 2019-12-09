ВАДА может сократить срок наказания для РУСАДА в случае положительной динамики восстановления

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подчеркнул, что ВАДА может сократить срок наказания для РУСАДА. Исполком организации ввел в отношении России санкции на четыре года. А РУСАДА было лишено на этот срок статуса соответствия кодексу ВАДА.

— Критически важно менять подходы, «олдскульные» подходы неприемлемы. Нужно также менять лиц, которые эти подходы продвигают, — цитирует ТАСС Гануса. — Нам в спорте нужны новые лидеры, потому что иначе мы можем лишиться наших спортсменов. Предусмотрена возможность сокращения наказания, если будет найдена положительная динамика.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн