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ВАДА: «Манипуляции с данными московской лаборатории продолжались до января 2019 года»

12:19
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утверждает, что изменения в базу данных московской лаборатории вносили до января 2019 года, сообщает ТАСС.

Как говорится в отчете, некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 году, после того как общая схема сокрытия допинга российских спортсменов была впервые выявлена доктором Григорием Родченковым, а затем довольно быстро подтверждена исследованием профессора Ричарда Макларена. Однако дальнейшие значительные удаления и/или изменения были сделаны в декабре 2018-го и январе 2019 года, до того, как московские данные были предоставлены команде ВАДА для копирования.

Эти действия были скрыты датировкой компьютерных систем и файлов данных в попытке создать впечатление, что московские данные находятся в их текущем состоянии с 2015 года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7250961

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