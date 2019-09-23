ВАДА: из базы Московской лаборатории удалены данные о положительных пробах

Глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор назвал причины, по которым организация запустила процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Ранее стало известно, что в данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставленных Россией, нашлись признаки подлога. России дано три недели, чтобы объяснить их.

— Было удалено несколько положительных данных. Вопрос: почему? — цитирует The New York Times Тэйлора. — Мы дадим России возможность объясниться.

Комитет по соответствию ВАДА соберется, вероятно, 23 октября, чтобы решить, следует ли рекомендовать исполнительному совету ВАДА признать Россию несоответствующей кодексу. Если совет согласится, дело, скорее всего, будет передано для окончательного решения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основе отчета о допинге в российской легкой атлетике. В 2018 году организация была восстановлена. Одним из условий была передача данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 год.

Дедлайн был установлен до 31 декабря, однако данные были переданы с задержкой в середине января. Тем не менее, в ВАДА отмечали, что важен сам факт передачи.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). Российские легкоатлеты вынуждены выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.