ВАДА хочет дисквалифицировать Сунь Яна на 8 лет

Всемирное антидопинговое агентство требует жесткого наказания для китайского пловца Сунь Яна если его признает в нарушении антидопинговых правил. В таком случае китайцу грозит дисквалификация на 8 лет, сообщает AP.

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию ВАДА по делу пловца 15 ноября.

Сунь Ян в сентябре 2018 года поругался с допинг-офицерами во время внесоревновательного тестирования. Конфликт возник из-за документов сотрудников ВАДА. Сообщалось, что охранник пловца молотком демонстративно разбил пробирку с кровью спортсмена. Международная федерация водных видов не наказала спортсмена из-за проблем с документацией. Однако ВАДА обратилось в CAS, пытаясь опротестовать это решение. Слушания будут открытыми.