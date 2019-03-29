ВАДА довольно работой РУСАДА по устранению недостатков, выявленных в ходе аудита в декабре

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) положительно оценило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по устранению недостатков, выявленных специалистами международной организации в ходе декабрьского аудита.

– 28 марта Всемирное антидопинговое агентство подытожило деятельность РУСАДА по успешному выполнению пунктов, указанных в отчете о корректирующих действиях, и направило в адрес руководства Российского антидопингового агентства соответствующее письмо. Также в тексте был отмечен успешный опыт использования РУСАДА большого числа лучших практик, которые поддерживают реализацию качественных антидопинговых программ, – приводит ТАСС слова пресс-службы ВАДА.

Отчет о корректирующих действиях был составлен по итогам аудита ВАДА, который прошел 11 и 12 декабря 2018 года. Он был проведен после восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, в январе ВАДА подтвердило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу организации. Теперь России предстоит до 30 июня 2019 года передать агентству допинг-пробы, хранящиеся в московской антидопинговой лаборатории.

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