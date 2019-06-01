ВАДА дало высокую оценку РУСАДА и ОКР в вопросе борьбы с допингом

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли высоко отозвался о работе Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с допингом, информирует ТАСС.

– Мы считаем, что это очень важное мероприятие. Фокус на образовании молодых спортсменов – важнейший элемент борьбы с допингом. Это позволяет нам дать антидопинговый посыл спортсменам, которым только предстоит выступать на мировых площадках. Мы высоко оцениваем усилия Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства в плане продвижения повестки по борьбе с допингом, – приводит слова Ниггли.

В январе 2019-го ВАДА подтвердило статус соответствия РУСАДАантидопинговому кодексу организации. Теперь России предстоит до 30 июня 2019 года передать агентству допинг-пробы, хранящиеся в московской антидопинговой лаборатории.

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