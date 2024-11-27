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В Верховном суде Швейцарии не получали иска ВАДА к USADA

Камила Абдурахманова
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Федеральный верховный суд Швейцарии не получал иска Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Американскому антидопинговому агентству (USADA).

«В ответ на ваш запрос, касающийся иска, который Всемирное антидопинговое агентство предположительно подало против USADA в швейцарские суды, сообщаем, что на сегодняшний день такая апелляция в Федеральный верховный суд Швейцарии не подавалась», — сообщает пресс-служба суда ТАСС.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от ВАДА документы по делу китайских пловцов. Независимый прокурор не нашел ошибок в действиях ВАДА.

В CHINADA считают, что USADA проявляет типичные двойные стандарты в инцидентах с допингом, обвиняя иностранных и изо всех сил обеляя американских спортсменов. Китайская сторона призвала США прекратить политизировать антидопинговую кампанию и допинговую проблему в целом.

Источник: ТАСС
ВАДА
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