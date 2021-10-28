В Венеции из-за допинга дисквалифицирован гондольер

Впервые в истории из-за положительного теста на допинг наказан участник гонок на гондолах, которые ежегодно проводятся в Венеции, и именуются «венецианской греблей».

Ренато Бузетто, занявший второе место в регате, состоявшейся 4 сентября, лишен приза и отстранен от соревнований на 13 месяцев. В пробе гондольера обнаружена марихуана.

Адвокат назвал наказание «несправедливым», поскольку в регламенте регаты не упоминается запрет на допинг. Тем менее, Антидопинговое агентство Италии решило протестировать «венецианских гребцов», поскольку в его юрисдикцию входят все соревнования на территории страны, в том числе любительские и по неолимпийским видам спорта. Вместе с Ренато приза лишился его брат, входивший в состав экипажа гондолы.