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28 марта, 09:38

В ВАДА заявили об отсутствии обновлений в процессе восстановления статуса РУСАДА

Сергей Разин
корреспондент
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У Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на данный момент нет обновлений по процессу восстановления полноценного статуса РУСАДА, приводит РИА «Новости» слова пресс-службы ВАДА.

В марте министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в России разделяют ценности ВАДА и поддерживают его кодекс, а также назвал ВАДА союзником.

Ранее стало известно, что 19 декабря Россия отправила взнос в ВАДА за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро.

В 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства лишило РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий кодексу ВАДА. В сентябре 2023 года агентство оставило свое решение в силе.

Источник: РИА Новости
ВАДА
РУСАДА
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