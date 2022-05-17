В ВАДА заявили, что точная дата аудиторской проверки РУСАДА пока не определена

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пока не определилось с тем, когда проведет аудиторскую проверку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Аудиторская проверка деятельности РУСАДА является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В начале марта ВАДА сообщило, что продолжает поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время.

Изначально планировалось, что аудиторская проверка РУСАДА пройдет в марте, но позже ВАДА приняло решение перенести аудит на более поздний срок.