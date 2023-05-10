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Сегодня, 08:37

В ВАДА заявили, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

Виталий Косик
Корреспондент
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Во Всемирном антидопинговогом агентстве (ВАДА) считают, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Исполнительный комитет получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА продолжит находиться в подобном статусе до тех пор, пока ВАДА не сможет убедиться в том, что оно выполняет каждое из условий восстановления, изложенных Спортивным арбитражным судом (CAS)», — приводит слова заявления ТАСС.

Согласно решению CAS российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и с гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск ВАДА к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: https://tass.ru/sport/17709935
ВАДА
РУСАДА
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