В ВАДА заявили, что Россия еще не сдала обязательный взнос за 2024 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пока не получило от России обязательный взнос за 2024 год.

«Ответ на оба ваши вопроса будет нет», — ответил представитель пресс-службы ВАДА на вопросы ТАСС, получило ли ВАДА от России взнос за 2024 год и оставшуюся невыплаченной часть взноса за предыдущий год.

В 2024 году Россия должна выплатить взнос размером 1 335 860 долларов. Размер взноса за 2023 год составляет 1 267 023 долларов. В начале лета было выплачено 53 237 долларов, что составляет 4,2% от всей суммы, остается выплатить 1 213 786 долларов.

После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, ВАДА в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.