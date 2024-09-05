Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 13:48

В ВАДА заявили, что пока не получили от России оставшуюся часть взноса за 2023 год

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пока не получило от России недостающую часть взноса за 2023 год.

В начале июля ВАДА сообщило о частичном погашении Россией взноса за 2023 год, размер которого составляет 1 миллион, 267 тысяч и 23 доллара. В середине августа в организации заявили, что продолжают ждать выплаты оставшейся части взноса.

«На данный момент у нас нет никакой новой информации на этот счет», — цитирует представителя ВАДА ТАСС.

Ранее в комитете Госдумы по физической культуре и спорту заявляли, что ВАДА под разными поводами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отмечала, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.

В конце 2023 года в пресс-службе ВАДА сообщили, что организация поддерживает связь с Россией по вопросу ежегодного взноса, однако имеющиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

Источник: ТАСС
Читайте также
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Динамо» проиграло «Кунлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Васильев — об инициативе Дегтярева: «Почему бы и нет? Пускай попробуют»
«Вызывают брезгливость». Министр спорта — против менявших спортивное гражданство депутатов. О ком это он?
Тарасова — об инициативе Дегтярева: «Думаете, люди следят за интернетом, где русские спортсмены что-то пишут?»
«Они лучше меня». Австралийский паралимпиец с достоинством принял поражения в Париже от россиян
Валуев поддержал инициативу Дегтярева: «Бояться не надо. Хуже уже не станет»
Дегтярев призвал российских атлетов высказывать недовольство политикой МОК
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости