В ВАДА заявили, что пока не получили от России оставшуюся часть взноса за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пока не получило от России недостающую часть взноса за 2023 год.

В начале июля ВАДА сообщило о частичном погашении Россией взноса за 2023 год, размер которого составляет 1 миллион, 267 тысяч и 23 доллара. В середине августа в организации заявили, что продолжают ждать выплаты оставшейся части взноса.

«На данный момент у нас нет никакой новой информации на этот счет», — цитирует представителя ВАДА ТАСС.

Ранее в комитете Госдумы по физической культуре и спорту заявляли, что ВАДА под разными поводами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отмечала, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.

В конце 2023 года в пресс-службе ВАДА сообщили, что организация поддерживает связь с Россией по вопросу ежегодного взноса, однако имеющиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.