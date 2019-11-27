В ВАДА заверили: россияне смогут выступать с флагом на ЧЕ и в Кубке мира

Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор заявил, что возможные санкции в отношении России не будут касаться участия спортсменов в Кубках мира, чемпионатах Европы и других менее статусных международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариту Пахноцкую.

«Сегодня на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) очень много вопросов было задано главе комитета по соответствию ВАДА Джонатану Тейлору, и он ответил следующее, — приводит слова Пахноцкой ТАСС. — Возможные санкции ВАДА не затронут чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты, потому они не подпадают под понятие Major Event Organizers. Следовательно, на чемпионатах Европы, Кубках мира россияне будут выступать под флагом своей страны. Также можно сейчас говорить, что для выступления на этих турнирах россиянам не нужно будет соответствовать каким-либо жестким антидопинговым требованиям, допуск должен проходить в обычном порядке, по крайней мере на сегодняшний день все должно быть так».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало ряд рекомендаций комитета по соответствию для исполкома организации 9 декабря в Париже о жестких мерах в отношении России — лишении ее гимна и флага и права проведения крупных соревнований после лишения признания РУСАДА.