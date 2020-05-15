В ВАДА уверены, что решение по санкциям к России будет принято до начала Олимпиады

ВАДА на официальном сайте выразило уверенность, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) примет решение по иску к РУСАДА до начала Олимпиады в Токио. Игры из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.

30 апреля ВАДА объявило о завершении проверки проб 298 российских спортсменов, у 145 выявлены манипуляции. Информация о подозрительных пробах была передана в 28 антидопинговых организаций — 27 спортивных федераций и 1 оргкомитета турнира.

На основании манипуляций исполком ВАДА 9 декабря 2019 года проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия и введение санкций в отношении России, включая лишение спортсменов права выступать на крупных турнирах под своим флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS.