В ВАДА шокированы объемом ответов, предоставленных российской стороной

Ключевое собрание следователей ВАДА касаемо манипуляций в московской антидопинговой лаборатории было отменено, информирует The New York Times. Как отмечается, они были ошеломлены объемом ответов на обвинения, предоставленных российской стороной.

Совещание между следователями ВАДА и официальными представителями от России, которое было запланировано на среду, было одной из последних возможностей для российской стороны объяснить несоответствия. Если бы это не удалось сделать, то комиссия по соблюдению требований ВАДА должна была рекомендовать совету директоров ВАДА применить суровые санкции.

Напомним, что 9 октября в ВАДА сообщили, что получили ответы на вопросы по делу о несоответствиях в данных о пробах в московской лаборатории от российской стороны.

ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных.