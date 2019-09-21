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В ВАДА считают, что рано обсуждать вопрос о манипуляциях данными в Московской антидопинговой лаборатории

08:47
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В ВАДА считают, что преждевременно говорить о манипуляциях данными в Московской антидопинговой лаборатории. О том, что Россию в этом подозревают, рассказал немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт. В понедельник комитет по соответствию ВАДА должен представить свой отчет о деятельности лаборатории исполкому организации.

— Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию ВАДА представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник, — приводит «РИА Новости» слова представителя ВАДА по связям с общественностью. — Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190921/1558952863.html

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