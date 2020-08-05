В ВАДА прокомментировали рекомендацию уволить Гануса с поста главы РУСАДА

ВАДА выразило обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета РУСАДА уволить гендиректора организации Юрия Гануса. Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года.

«ВАДА очень озабочено рекомендацией наблюдательного совета РУСАДА отстранить от должности генерального директора Юрия Гануса. 17 июля, после публикации аудита, ВАДА писало главе набсовета Александру Ивлеву о том, что обеспокоено возможным вмешательством в деятельность РУСАДА и просило пояснить, почему и как проводился этот аудит. ВАДА получило ответ 21 июля, но ответов на вопросы не было, и наша обеспокоенность не исчезла.

Сегодняшняя рекомендация подняла важные вопросы о законности процесса и мотивов, стоящих за ней. ВАДА снова направило господину Ивлеву письмо с просьбой дать объяснения и запросило копию официальной рекомендации.

Важным элементом ВАДА является то, что такие национальные антидопинговые организации, как РУСАДА, останутся в безопасности от вмешательства соответствующих национальных олимпийских и паралимпийских комитетов в их решения и деятельность.

Именно поэтому независимая комиссия ВАДА по соответствию, рекомендуя признать РУСАДА несоответствующим кодексу, сделала условием окончательного восстановления РУСАДА соблюдение его независимости и невмешательство в его деятельность извне.

ВАДА запросит у российской стороны дальнейшие разъяснения и рассмотрит другие шаги, которые могут потребоваться после обсуждения вопросов с комиссией по соответствию".