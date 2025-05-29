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29 мая 2025, 17:05

В ВАДА пригрозили пожизненным отстранением за участие в «Олимпиаде на стероидах»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что участие в «Олимпиаде на стероидах» может грозить спортсменам пожизненным отстранением от классических соревнований.

«Мне трудно представить ответственных врачей, которые будут вводить стероиды, опасные для здоровья спортсменов, и при этом следить за их состоянием, это абсолютно неэтично, это противоречит правилам, это противоречит врачебным ценностям. Я просто не могу представить ответственных врачей, которые будут это делать.

Мы также призываем антидопинговые организации и другие структуры тестировать спортсменов, которые решат участвовать в этих Играх, проверять их со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, от спортивных федераций поступают сигналы, а некоторые уже объявили о том, что участие в этом турнире закроет им дорогу назад в нормальные международные соревнования. Думаю, что это довольно серьезные последствия, считаю, что это хорошая идея», — рассказал Банька ТАСС.

«Олимпиада на стероидах», официально известная как Enhanced Games («Улучшенные игры»), была представлена год назад. Проект поддерживается американским миллиардером Питером Тилем, основателем платежной системы PayPal.

Презентация соревнований прошла 21 мая в Лас-Вегасе (Невада, США). Организаторы объявили, что соревнования состоятся в мае 2026 года.

Источник: ТАСС
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Витольд Банька
ВАДА
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