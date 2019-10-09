В ВАДА подтвердили получение ответов от российской стороны по делу о московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило ответы от России по делу о махинациях с данными московской лаборатории. Об этом сообщает официальный сайт организации.

— ВАДА может подтвердить, что получило ответ от российских властей на обширный список детальных и технических вопросов относительно характера данных, которые были получены из московской лаборатории в январе 2019 года, — говорится в сообщении. — Вопросы были направлены для того, чтобы предоставить властям возможность объяснить ряд несоответствий в соответствии с решением ВАДА от 17 сентября 2019 года об официальной процедуре соблюдения требований в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). После того, как ответы будут проанализированы ВАДА и независимыми судмедэкспертами, они сообщат о результатах независимому комитету по соответствию (CRC), чтобы CRC мог решить, следует ли представлять официальную рекомендацию Исполнительному комитету. Для этого не может быть установлен конкретный график, поскольку необходимо соблюдать надлежащую процедуру, но ВАДА будет заниматься этим вопросом максимально быстро.

Ранее стало известно, что Минспорта РФ направило письмо в ВАДА. Россия подозревается в манипуляциях с данными московской лаборатории.

9 октября — день икс. ВАДА будет атаковать