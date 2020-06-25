В ВАДА отреагировали на возможное прекращение финансирования со стороны США

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало информацию о том, что управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трапма призвало конгресс Штатов рассмотреть возможность прекращения финансирования агентства в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

— ВАДА не могут управлять только самые богатые страны, — приводит текст заявления организации Reuters. — Мы хотим обеспечить условия, при которых все будут подчиняться одним и тем же строгим правилам. Чтобы это произошло, нам нужно обеспечить представительство всех регионов мира. Представление о том, что страны должны быть представлены пропорционально количеству денег, которые они перечисляют организации, не имеет никакого смысла. Распределение мест только среди крупных спонсоров лишит большинство стран представительства в исполкоме или совете учредителей. Что, если членами конгресса США станут только представители из самых богатых штатов? Одобрят ли это американцы?

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